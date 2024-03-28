Поляки тимчасово припинили блокувати рух на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.

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У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Польщею тимчасово завершилося блокування руху вантажівок в обох напрямках. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ПП «Угринів-Долгобичув» пропуск вантажного транспорту здійснюється у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок.

«Водночас суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня. Просимо водіїв і перевізників врахувати інформацію», - зазначено в повідомленні.

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