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Поляки временно перестали блокировать движение на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной

13:38, 28 марта 2024
Ритмический пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.
Поляки временно перестали блокировать движение на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной
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В пункте пропуска «Угринов-Долгобычев» на границе с Польшей временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«По информации от польских коллег, на территории Польши перед ПП «Угринов-Долгобычев» пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщается, пересечения границы здесь ожидают 120 грузовиков.

«В то же время смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля. Просим водителей и перевозчиков учесть информацию», - говорится в сообщении.

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