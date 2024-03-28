Поляки временно перестали блокировать движение на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной

Ритмический пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.

В пункте пропуска «Угринов-Долгобычев» на границе с Польшей временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«По информации от польских коллег, на территории Польши перед ПП «Угринов-Долгобычев» пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщается, пересечения границы здесь ожидают 120 грузовиков.

«В то же время смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля. Просим водителей и перевозчиков учесть информацию», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.