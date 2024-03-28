На границе с Венгрией задержали мужчину, который за $4500 стал «многодетным отцом» троих детей

Мужчина купил поддельные документы и выдавал себя за многодетного отца трех литовских детей.

Иллюстративное фото \ Источник: ГПСУ

На границе с Венгрией задержан 26-летний мужчина, который купил поддельные документы и выдавал себя за многодетного отца трех литовских детей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«При пересечении границы 26-летний житель Тернополя предоставил на паспортный контроль три нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей.

Мужчина сообщил, что едет на свидание с сыном 2018 года рождения и двойней дочерей, якобы родившихся в сентябре 2022 года. Согласно предоставленным документам, все трое детей родились в Литве», — рассказали в ГПСУ.

Выяснилось, что предоставленные документы сфальсифицированы. По данным ГНСУ, за 11 месяцев до рождения двойни задержанный ни разу не покидал Украину, а указанная в свидетельствах о рождении детей женщина никогда не была на территории Украины.

Впоследствии злоумышленник признался, что через один из телеграмм каналов нашел людей, за 4500 долларов изготовивших ему документы и заверивших, что с ними он сможет пересечь границу.

Пограничники отказали мужчине подозрения в подделке документов. За это ему грозит уголовная ответственность.

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