На кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який за $4500 став «багатодітним батьком» трьох дітей

Чоловік купив підроблені документи та видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.

Ілюстративне фото \ Джерело: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною затримали 26-річного чоловіка, який купив підроблені документи та видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Під час перетину кордону 26-річний житель Тернополя надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей.

Чоловік повідомив, що їде на побачення із сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно наданих документів усі троє дітей народилися в Литві», — розповіли в ДПСУ.

З’ясувалося, що надані документи сфальшовані. За даними ДПСУ, за 11 місяців до народження двійні затриманий жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка, ніколи не була на території України.

Згодом зловмисник зізнався, що через один із телеграм каналів знайшов людей, які за 4500 доларів виготовили йому документи та запевнили, що з ними він зможе перетнути кордон.

Прикордонники відмовили чоловіку підозру в підробленні документів. За це йому загрожує кримінальна відповідальність.

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