Конгрессвумен украинского происхождения Спартц не поддержит пакет с помощью для Киева — СМИ

По словам Виктория Спартц, она понимает важность битвы с рф, но она хочет более четкой позиции и стратегии от администрации Джо Байдена.

Уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере $60 млрд. Она хочет, чтобы президент США Джо Байден предоставил более четкую стратегию по участию США в войне, передает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что республиканка из Индианы заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, включающий $60 млрд на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня.

В ряде интервью Спартц заявила, что хочет от Байдена более четкой стратегии по участию США в войне и более пристального контроля над тем, как тратится помощь. Она также хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита и чтобы администрация уделяла больше внимания вопросам, которые находятся ближе к дому.

«Я понимаю важность этого сражения и последствия, если россия победит, но я тоже не очень наивна. Если у нас не будет должного надзора, мы не достигнем наших целей», – сказала она.

Также Спартц добавила, что избиратели в пригороде Индианаполиса, где она проживает, выступают против помощи Украине по тем же причинам, что и в общенациональном масштабе, отражая давление на действующих республиканцев.

Напомним, Виктория Спартц родом из Украины. Ее 95-летняя бабушка погибла через несколько месяцев после того, как в ее квартиру прилетела ракета. Как призналась сама конгрессвумен, это был большой стресс для нее.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США могут отложить на несколько недель голосование законопроекта о помощи Украине.

В Белом доме заявили, что Майку Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом – вместо внесения других предложений.

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