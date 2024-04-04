В Латвии арестовали нетрезвого фанатика путина и российских преступлений

В Риге открыли дело против молодого человека, который в центре города восхвалял путина и его преступления.

Источник фото: Delfi

Государственная полиция Латвии начала уголовное дело из-за публичного прославления военных преступлений и кремлевского диктатора владимира путина, которое совершил в центре Риги молодой человек 2002 года рождения.

По информации из Delfi, инцидент произошел 28 марта в Старой Риге, где пьяный мужчина громко высказывал прославление путина и военную агрессию, привлекая внимание прохожих и полиции.

После получения сообщения об инциденте, правоохранители задержали молодого человека и поместили его в изолятор временного содержания. На следующий день он был признан подозреваемым, и суд по обращению полиции применил к нему меру пресечения - арест.

По данному факту начато уголовное производство по статье 74.1 Уголовного закона, которая предусматривает наказание за публичное прославление или оправдание военных преступлений. Полиция подчеркивает, что любая агитация в этом направлении будет строго наказана.

Этот случай стал частью широкого реагирования на акты поддержки агрессивной внешней политики россии. С сентября прошлого года Служба государственной безопасности Латвии возбудила 40 уголовных дел в связи с такой деятельностью.

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