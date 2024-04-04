Конкурс в ВАКС: на 25 должностей претендует 238 кандидатов

В ВАКС Комиссия получила 153 пакета документов, а в Апелляционную палату ВАКС было подано 85 пакетов документов.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала статистические данные конкурса в Высший антикоррупционный суд.

В Комиссии напомнили, что 30 марта было завершено принятие документов для участия в конкурсе в ВАКС.

Всего ВККС получила документы 238 кандидатов, изъявивших желание принять участие в конкурсе.

В Высший антикоррупционный суд Комиссия получила 153 пакета документов, а в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда было подано 85 пакетов документов.

«Мы получили большое количество заявлений на участие, таким образом, есть более 10 кандидатов на должность в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда и более 8 кандидатов на одну вакантную должность в Апелляционной палате ВАКС. Это дает нам хороший старт для проведения конкурса на высоком уровне, в котором будет возможность отобрать профессиональных и независимых кандидатов в Высший антикоррупционный суд», - отметил член Комиссии, председатель рабочей группы по организации и проведению конкурса на вакантные должности судей ВАКС и АП ВАКС Олег Колиуш.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», члены ВККС и судьи ВАКС в эксклюзивном комментарии изданию рассказали, чего следует ожидать от конкурса и как кандидатам следует готовиться к участию в конкурсе, чтобы победить.

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