В США впервые осудили родителей подростка, устроившего массовую стрельбу в школе и убившего четырех учеников

Супруги будут иметь право на условно-досрочное освобождение после того, как они отбудут 10 лет заключения.

Фото: BILL PUGLIANO/GETTY IMAGES

В Соединенных Штатах Америки родителей подростка, устроившего массовую стрельбу в школе и убившего четырех учеников, приговорили по меньшей мере к 10 годам заключения. Об этом сообщает CNN и BBC.

Отмечается, что они стали первыми родителями, привлеченными к ответственности за стрельбу, совершенную их ребенком.

Как известно, 30 ноября 2021 г. на тот момент 15-летний Итан Крамбли открыл огонь в средней школе Оксфорда, штат Мичиган. Во время стрельбы он убил четырех учеников и еще семь человек ранил – шесть учеников и учителя.

В 2023 году Итан был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Родителей парня Дженнифер и Джеймса Крамбли признали виновными в непреднамеренном убийстве в феврале и марте 2024 года.

Родители парня будут иметь право на условно-досрочное освобождение после того, как они отбудут 10 лет тюрьмы. Если же им откажут, под стражей мужчина и женщина могут провести более 15 лет.

По словам прокуроров, пара отвергала признаки того, что психическое здоровье их сына ухудшилось – Итан жаловался на галлюцинации. Несмотря на это, на Рождество они подарили сыну пистолет, используемый подростком во время своего нападения.

Сейчас они находятся в тюрьме уже более двух лет – с момента их ареста на складе в Детройте через несколько дней после стрельбы.

Адвокаты попросили приговорить своих подзащитных к менее чем пяти годам заключения каждого. Однако прокуроры требовали большего наказания. В частности, обвинение отметило, что Джеймс Крамбли угрожал прокурорке Карен Макдональд «возмездием». Однако защита это отрицала.

По этому делу прокуроры использовали новую юридическую теорию, обвинив родителей в непреднамеренном убийстве. Таким образом, они расширили пределы ответственности за массовые стрельбы.

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