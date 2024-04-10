У США вперше засудили батьків підлітка, який влаштував масову стрілянину у школі й убив чотирьох учнів

Подружжя матиме право на умовно-дострокове звільнення після того, як вони відбудуть 10 років ув'язнення.

Фото: BILL PUGLIANO/GETTY IMAGES

У Сполучених Штатах Америки батьків підлітка, який влаштував масову стрілянину у школі й убив чотирьох учнів, засудили щонайменше до 10 років ув’язнення. Про це повідомляють CNN та BBC.

Зазначається, що вони стали першими батьками, яких притягнули до відповідальності за стрілянину, скоєну їхньою дитиною.

Як відомо, 30 листопада 2021 року на той момент 15-річний Ітан Крамблі відкрив вогонь у середній школі Оксфорду, штат Мічиган. Під час стрілянини він убив чотирьох учнів та ще семеро людей поранив – шістьох учнів і вчителя.

У 2023 році Ітана засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Батьків хлопця, Дженніфер та Джеймса Крамблі, визнали винними у ненавмисному вбивстві у лютому та березні 2024 року.

Вони матимуть право на умовно-дострокове звільнення після того, як вони відбудуть 10 років ув'язнення. Якщо ж їм у цьому відмовлять, під вартою чоловік та жінка можуть провести понад 15 років.

За словами прокурорів, пара відкидала ознаки того, що психічне здоров’я їхнього сина погіршилося – Ітан скаржився на галюцинації. Попри це, на Різдво вони подарували сину пістолет, який підліток використав під час свого нападу.

Наразі вони перебувають у в'язниці вже понад два роки – з моменту їхнього арешту на складі в Детройті через кілька днів після стрілянини.

Адвокати попросили засудити своїх підзахисних до менш ніж п'яти років ув'язнення кожного. Однак прокурори вимагали більшого покарання. Зокрема, обвинувачення зазначило, що Джеймс Крамблі погрожував прокурорці Карен Макдональд «відплатою». Однак захист це заперечував.

У цій справі прокурори використали нову юридичну теорію, звинувативши батьків у ненавмисному вбивстві. Таким чином, вони розширили межі відповідальності за масові стрілянини.

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