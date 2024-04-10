Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

У Кабмина будет месяц на разработку новых правил бронирования и критериев критически важных предприятий

13:44, 10 апреля 2024
Законопроект о мобилизации дает Правительству месяц на то, чтобы пересмотреть определение предприятий, работники которых подлежат бронированию.
У Кабмина будет месяц на разработку новых правил бронирования и критериев критически важных предприятий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У Кабмина будет месяц со дня публикации закона об усилении мобилизации 10449 для того, чтобы пересмотреть список критически важных предприятий и определиться с теми, работники которых подлежат бронированию. Соответствующие нормы предусматривают переходные положения финальной версии законопроекта о мобилизации, рекомендованной принять Комитет Верховной Рады по нацбезопасности.

Так, Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок со дня опубликования этого Закона:

  • определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, а их работники подлежат бронированию;
  • пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований Закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сначала Комитет решил, что конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий не подлежат бронированию, но затем изменили свое мнение.

Так, в финальной версии предусмотрено, что бронированию подлежат работники, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, не являющихся их работниками.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объем бронирования военнообязанных определяются настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Кабмина, принятыми на его выполнение.

Все органы и предприятия, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке, определенном Кабмином, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются. .

Также Переходные положения законопроекта 10449 отдельно определяют, что народные депутаты имеют право забронировать по два помощника-консультанта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет решил отдельно позаботиться о государственных служащих, занимающихся аналитикой законопроектов, проектов других нормативно правовых актов, а также действующего законодательства. Так, в статье 23, регулирующей вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, определили, в отличие от действующей редакции, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, которые проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кого смогут мобилизовать в аппаратах судов, Высшем совете правосудия и ВККС: что известно

С «бронированием» работников аппаратов судов и помощников судей прогнозируют проблемы.

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных – будут ли они иметь право уволиться потом с военной службы

Кого и как будут условно-досрочно освобождать от отбывания наказания для прохождения военной службы – парламент принял законопроект за основу.

За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

У Кабмина будет месяц на разработку новых правил бронирования и критериев критически важных предприятий

Законопроект о мобилизации дает Правительству месяц на то, чтобы пересмотреть определение предприятий, работники которых подлежат бронированию.

В Кассационном уголовном судье проанализировали состояние осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об админправонарушениях за 2023 год

В течение 2023 года на рассмотрение в общие местные и апелляционные суды, Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд всего поступило 2 млн 80 тыс. дел и материалов уголовного судопроизводства и об административных правонарушениях, что по сравнению с 2022 годом на 37,2% больше.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео