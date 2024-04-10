У Кабмина будет месяц на разработку новых правил бронирования и критериев критически важных предприятий

Законопроект о мобилизации дает Правительству месяц на то, чтобы пересмотреть определение предприятий, работники которых подлежат бронированию.

У Кабмина будет месяц со дня публикации закона об усилении мобилизации 10449 для того, чтобы пересмотреть список критически важных предприятий и определиться с теми, работники которых подлежат бронированию. Соответствующие нормы предусматривают переходные положения финальной версии законопроекта о мобилизации, рекомендованной принять Комитет Верховной Рады по нацбезопасности.

Так, Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок со дня опубликования этого Закона:

определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, а их работники подлежат бронированию;

пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований Закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сначала Комитет решил, что конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий не подлежат бронированию, но затем изменили свое мнение.

Так, в финальной версии предусмотрено, что бронированию подлежат работники, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, не являющихся их работниками.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объем бронирования военнообязанных определяются настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Кабмина, принятыми на его выполнение.

Все органы и предприятия, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке, определенном Кабмином, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются. .

Также Переходные положения законопроекта 10449 отдельно определяют, что народные депутаты имеют право забронировать по два помощника-консультанта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет решил отдельно позаботиться о государственных служащих, занимающихся аналитикой законопроектов, проектов других нормативно правовых актов, а также действующего законодательства. Так, в статье 23, регулирующей вопросы отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, определили, в отличие от действующей редакции, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, которые проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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