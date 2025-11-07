Практика судів
  1. В Україні

Україна готується до контрактної армії, законопроекти подадуть у 2026 році — Денис Шмигаль

17:18, 7 листопада 2025
Міністр оборони Шмигаль анонсував внесення законодавчих ініціатив щодо переведення української армії на контрактну основу.
Україна готується до контрактної армії, законопроекти подадуть у 2026 році — Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про підготовку законодавчих ініціатив, які передбачають перехід Збройних Сил України на контрактну форму служби вже з 2026 року. Відповідне завдання було поставлене Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Шмигаля, зміни охоплюють як реформування системи військової служби, так і впровадження нової моделі контрактів. Зокрема, йдеться про можливість вибору як посади, так і місця служби. Контракти будуть доступні для всіх категорій військовослужбовців, включаючи як тих, хто вже проходить службу за контрактом, так і мобілізованих.

Передбачаються різні терміни контрактів — на 1, 2, 3, 4 або 5 років. При цьому, якщо контракт буде укладено на термін від двох років і більше, особа отримає право на 12-місячну відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.

"Це стосується загалом реформи армії, переведення армії на контрактну форму навчання, на контрактну форму служби. Відповідно, модель контракту передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби. Контракти стосуються всіх і в першу чергу спрямовані на діючих військовослужбовців. І діючі контрактики, і діючі мобілізовані матимуть право укладати такі контракти. Термін контракту - від 1 рік, 2, 3, 4, 5 років, тобто можна обирати", - розповів Шмигаль під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським.

Щоб дозволити укладення однорічних контрактів для осіб віком понад 25 років, необхідно внести зміни до чинного законодавства, заявив Шмигаль.

"У нас немає в законі терміну однорічного контракту для людей віком старше 25 років. Тобто, для цього треба змінити законодавство, щоб така змога появилась", - розповів міністр оборони.

Він додав, що наразі відповідні документи перебувають у процесі підготовки та погодження, а подання ініціатив до парламенту очікується вже на початку наступного року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат і нові контракти для військових.

Міністерство оборони розпочало розробку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЗСУ Денис Шмигаль Міноборони військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва