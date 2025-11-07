Україна готується до контрактної армії, законопроекти подадуть у 2026 році — Денис Шмигаль

Міністр оборони Шмигаль анонсував внесення законодавчих ініціатив щодо переведення української армії на контрактну основу.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про підготовку законодавчих ініціатив, які передбачають перехід Збройних Сил України на контрактну форму служби вже з 2026 року. Відповідне завдання було поставлене Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Шмигаля, зміни охоплюють як реформування системи військової служби, так і впровадження нової моделі контрактів. Зокрема, йдеться про можливість вибору як посади, так і місця служби. Контракти будуть доступні для всіх категорій військовослужбовців, включаючи як тих, хто вже проходить службу за контрактом, так і мобілізованих.

Передбачаються різні терміни контрактів — на 1, 2, 3, 4 або 5 років. При цьому, якщо контракт буде укладено на термін від двох років і більше, особа отримає право на 12-місячну відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.

"Це стосується загалом реформи армії, переведення армії на контрактну форму навчання, на контрактну форму служби. Відповідно, модель контракту передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби. Контракти стосуються всіх і в першу чергу спрямовані на діючих військовослужбовців. І діючі контрактики, і діючі мобілізовані матимуть право укладати такі контракти. Термін контракту - від 1 рік, 2, 3, 4, 5 років, тобто можна обирати", - розповів Шмигаль під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським.

Щоб дозволити укладення однорічних контрактів для осіб віком понад 25 років, необхідно внести зміни до чинного законодавства, заявив Шмигаль.

"У нас немає в законі терміну однорічного контракту для людей віком старше 25 років. Тобто, для цього треба змінити законодавство, щоб така змога появилась", - розповів міністр оборони.

Він додав, що наразі відповідні документи перебувають у процесі підготовки та погодження, а подання ініціатив до парламенту очікується вже на початку наступного року.

Міністерство оборони розпочало розробку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.

