Практика судов
  1. В Украине

Украина готовится к контрактной армии, законопроекты подадут в 2026 году - Денис Шмыгаль

17:18, 7 ноября 2025
Министр обороны Шмыгаль анонсировал внесение законодательных инициатив по переводу украинской армии на контрактную основу.
Украина готовится к контрактной армии, законопроекты подадут в 2026 году - Денис Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о готовящихся законодательных инициативах, предусматривающих переход Вооруженных Сил Украины на контрактную форму службы уже с 2026 года. Соответствующая задача была поставлена ​​Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Шмыгаля, изменения включают как реформирование системы военной службы, так и внедрение новой модели контрактов. В частности, речь идет о возможности выбора как должности, так и места службы. Контракты будут доступны для всех категорий военнослужащих, включая как уже проходящих службу по контракту, так и мобилизованных.

Предусматриваются разные сроки контрактов – на 1, 2, 3, 4 или 5 лет. При этом если контракт будет заключен на срок от двух лет и более, лицо получит право на 12-месячную отсрочку от мобилизации во время действия военного положения.

"Это касается в целом реформы армии, перевода армии на контрактную форму обучения, на контрактную форму службы. Соответственно, модель контракта предусматривает возможность избрания как должности, так и места службы. Контракты касаются всех и в первую очередь направлены на действующих военнослужащих. И действующие контрактики, и действующие мобилизованные будут иметь право заключать такие контракты. Срок контракта - от 1 года, 2, 3, 4, 5 лет, то есть можно выбирать", - рассказал Шмыгаль во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским.

Чтобы разрешить заключение годовых контрактов для лиц старше 25 лет, необходимо внести изменения в действующее законодательство, заявил Шмыгаль.

"У нас нет в законе срока годовалого контракта для людей старше 25 лет. То есть, для этого нужно изменить законодательство, чтобы такая возможность появилась", - рассказал министр обороны.

Он добавил, что соответствующие документы находятся в процессе подготовки и согласования, а представление инициатив в парламент ожидается уже в начале следующего года.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат и новые контракты для военных.

Министерство обороны приступило к разработке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Денис Шмыгаль Минобороны военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва