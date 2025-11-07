Украина готовится к контрактной армии, законопроекты подадут в 2026 году - Денис Шмыгаль

Министр обороны Шмыгаль анонсировал внесение законодательных инициатив по переводу украинской армии на контрактную основу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о готовящихся законодательных инициативах, предусматривающих переход Вооруженных Сил Украины на контрактную форму службы уже с 2026 года. Соответствующая задача была поставлена ​​Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Шмыгаля, изменения включают как реформирование системы военной службы, так и внедрение новой модели контрактов. В частности, речь идет о возможности выбора как должности, так и места службы. Контракты будут доступны для всех категорий военнослужащих, включая как уже проходящих службу по контракту, так и мобилизованных.

Предусматриваются разные сроки контрактов – на 1, 2, 3, 4 или 5 лет. При этом если контракт будет заключен на срок от двух лет и более, лицо получит право на 12-месячную отсрочку от мобилизации во время действия военного положения.

"Это касается в целом реформы армии, перевода армии на контрактную форму обучения, на контрактную форму службы. Соответственно, модель контракта предусматривает возможность избрания как должности, так и места службы. Контракты касаются всех и в первую очередь направлены на действующих военнослужащих. И действующие контрактики, и действующие мобилизованные будут иметь право заключать такие контракты. Срок контракта - от 1 года, 2, 3, 4, 5 лет, то есть можно выбирать", - рассказал Шмыгаль во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским.

Чтобы разрешить заключение годовых контрактов для лиц старше 25 лет, необходимо внести изменения в действующее законодательство, заявил Шмыгаль.

"У нас нет в законе срока годовалого контракта для людей старше 25 лет. То есть, для этого нужно изменить законодательство, чтобы такая возможность появилась", - рассказал министр обороны.

Он добавил, что соответствующие документы находятся в процессе подготовки и согласования, а представление инициатив в парламент ожидается уже в начале следующего года.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат и новые контракты для военных.

Министерство обороны приступило к разработке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.