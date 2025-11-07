Практика судів
  1. В Україні

НБУ оштрафував сім банків за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

17:36, 7 листопада 2025
В жовтні НБУ застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінустанов заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
НБУ оштрафував сім банків за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу
Фото: istockphoto
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк у жовтні застосував заходи впливу до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та валютного законодавства.

Штрафи отримали:

АТ «МТБ Банк» — штраф 75 млн грн та 3,1 млн грн.

АТ «Банк Альянс» — два штрафи на загальну суму понад 83 млн грн.

АТ «Універсал Банк» — штраф 27,3 млн грн.

АТ «Укрсиббанк» — штрафи на загальну суму 11,5 млн грн.

АТ «РВС Банк» — штраф 3,8 млн грн.

АТ «Комінбанк» — штраф 1,05 млн грн.

АТ «Ідея Банк» — штраф 500 тис. грн.

Серед небанківських установ:

ТОВ «ФК Мустанг Фінанс» — штраф 731 тис. грн.

ТОВ «ФК Абекор» — штраф 595 тис. грн.

ТОВ «НоваПей Кредит» — штраф 255 тис. грн.

ТОВ «ФК Альянс Капітал Груп» — штраф 17 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва