НБУ оштрафував сім банків за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

В жовтні НБУ застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінустанов заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Національний банк у жовтні застосував заходи впливу до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та валютного законодавства.

Штрафи отримали:

АТ «МТБ Банк» — штраф 75 млн грн та 3,1 млн грн.

АТ «Банк Альянс» — два штрафи на загальну суму понад 83 млн грн.

АТ «Універсал Банк» — штраф 27,3 млн грн.

АТ «Укрсиббанк» — штрафи на загальну суму 11,5 млн грн.

АТ «РВС Банк» — штраф 3,8 млн грн.

АТ «Комінбанк» — штраф 1,05 млн грн.

АТ «Ідея Банк» — штраф 500 тис. грн.

Серед небанківських установ:

ТОВ «ФК Мустанг Фінанс» — штраф 731 тис. грн.

ТОВ «ФК Абекор» — штраф 595 тис. грн.

ТОВ «НоваПей Кредит» — штраф 255 тис. грн.

ТОВ «ФК Альянс Капітал Груп» — штраф 17 тис. грн.

