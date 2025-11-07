НБУ оштрафовал семь банков за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

В октябре НБУ применил к семи банкам и четырем небанковским финучреждениям меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Национальный банк в октябре применил меры воздействия к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства.

Штрафы получили:

АО «МТБ Банк» — штраф 75 млн грн и 3,1 млн грн.

АО «Банк Альянс» — два штрафа на общую сумму более 83 млн грн.

АО «Универсал Банк» — штраф 27,3 млн грн.

АО «Укрсиббанк» — штрафы на общую сумму 11,5 млн грн.

АО «РВС Банк» — штраф 3,8 млн грн.

АО «Коминбанк» — штраф 1,05 млн грн.

АО «Идея Банк» — штраф 500 тыс. грн.

Среди небанковских учреждений:

ООО «ФК Мустанг Финанс» — штраф 731 тыс. грн.

ООО «ФК Абекор» — штраф 595 тыс. грн.

ООО «НоваПей Кредит» — штраф 255 тыс. грн.

ООО «ФК Альянс Капитал Груп» — штраф 17 тыс. грн.

