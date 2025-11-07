Практика судів
Зеленський анонсував зарплати 50–60 тисяч гривень для військових на контракті

17:40, 7 листопада 2025
Базовим фінансовим забезпеченням для контракту в армії може бути 50-60 тисяч гривень — заявив Володимир Зеленський.
Після запровадження нових форматів контрактної служби військовим планують встановити базову зарплату в межах 50–60 тисяч гривень. Наразі триває робота над пошуком фінансових ресурсів і розробкою необхідних нормативних документів для реалізації цієї ініціативи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на брифінгу.

«Ми готуємось до контракту на найближче майбутнє для наших військових. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх - для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт, для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт, і для тих військових або невійськових, хто захоче долучитись до лав Збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. Тобто він буде справедливий для всіх», - наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі триває робота над визначенням джерел фінансування цієї ініціативи.

«Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте - щодо першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Тобто це така базова цифра, на яку ми розраховуємо», - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат і нові контракти для військових.

Міністерство оборони розпочало розробку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства. 

Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував внесення законодавчих ініціатив щодо переведення української армії на контрактну основу.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

