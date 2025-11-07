Зеленський анонсував зарплати 50–60 тисяч гривень для військових на контракті

Базовим фінансовим забезпеченням для контракту в армії може бути 50-60 тисяч гривень — заявив Володимир Зеленський.

Після запровадження нових форматів контрактної служби військовим планують встановити базову зарплату в межах 50–60 тисяч гривень. Наразі триває робота над пошуком фінансових ресурсів і розробкою необхідних нормативних документів для реалізації цієї ініціативи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на брифінгу.

«Ми готуємось до контракту на найближче майбутнє для наших військових. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх - для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт, для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт, і для тих військових або невійськових, хто захоче долучитись до лав Збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. Тобто він буде справедливий для всіх», - наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі триває робота над визначенням джерел фінансування цієї ініціативи.

«Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте - щодо першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Тобто це така базова цифра, на яку ми розраховуємо», - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат і нові контракти для військових.

Міністерство оборони розпочало розробку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.

Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував внесення законодавчих ініціатив щодо переведення української армії на контрактну основу.

