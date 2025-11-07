Практика судов
Зеленский анонсировал зарплаты 50-60 тысяч гривен для военных на контракте

17:40, 7 ноября 2025
Базовым финансовым обеспечением для контракта в армии может быть 50-60 тысяч гривен – заявил Владимир Зеленский.
После введения новых форматов контрактной службы военнослужащим планируют установить базовую зарплату в пределах 50–60 тысяч гривен. В настоящее время ведётся работа по поиску финансовых ресурсов и разработке необходимых нормативных документов для реализации этой инициативы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на брифинге.

«Мы готовимся к контракту на ближайшее будущее для наших военных. Для нас очень важно, чтобы контракт был справедливым для всех — для тех, кто мобилизован и захочет перейти на контракт, для тех, кто сегодня уже имеет контракт и захочет перейти на новый, а также для тех военных или гражданских, кто в будущем захочет присоединиться к Вооружённым силам Украины. То есть он будет справедливым для всех», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас продолжается работа по определению источников финансирования этой инициативы.

«Мы пришли к пониманию, что базовое финансовое обеспечение по контракту в армии может составлять 50–60 тысяч гривен. Это без всех тех дополнительных надбавок, которые вы знаете — за первую линию, вторую линию, в военное время или в другое время. То есть это такая базовая цифра, на которую мы рассчитываем», — сообщил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат и новые контракты для военных.

Министерство обороны приступило к разработке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о готовящихся законодательных инициативах, предусматривающих переход Вооруженных Сил Украины на контрактную форму службы уже с 2026 года.

