Зеленский обсудил с министром финансов Великобритании санкции и поддержку Украины

Президент Украины встретился в Киеве с канцлером казначейства Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом. Об этом сообщает телеграмм-канал украинского президента.

Во время встречи Зеленский выразил искренние слова благодарности Ханту за предоставленный Великобританией крупнейший в истории пакет оборонной помощи для Украины, который составляет полмиллиарда фунтов стерлингов.

"Спасибо народу, правительству, Премьер-министру и парламенту Великобритании за поддержку Украины с первых дней российского вторжения. Высоко ценим партнерство между нашими государствами", - подчеркнул президент.

Также во время встречи было уделено особое внимание санкционной политике. Зеленский отметил важность расширения ограничительных мер против России и предотвращения обхода санкций.

Позже в этот день Джереми Хант имеет запланированную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими членами правительства Украины.

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