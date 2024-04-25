За який період під час війни ДПС може оштрафувати за незвітування з податків: роз’яснення

Податківці навели правила застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності під час війни після 20 липня 2022 року.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, за який період під час війни податкова може оштрафувати за незвітування з податків.

Зазначається, що за неподання або подання платником податків податкової звітності з порушенням строків, визначених ПКУ, передбачено відповідальність у вигляді штрафу в розмірах, встановлених п. 120.1 ПКУ, залежно від того, чи застосовувалися до платника протягом року штрафні санкції за таке порушення.

Для визначення початку перебігу річного терміну (365 або 366 календарних днів для високосного року) береться дата винесення контролюючим органом податкового повідомлення-рішення за результатом камеральної/документальної перевірки контролюючого органу як за основним, так і неосновним місцем обліку платника, щодо будь-яких податків та зборів за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності.

На період до припинення або скасування воєнного стану на території України справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Згідно з абзацом восьмим (абзацом шостим в редакції, що діяла до 03.09.2023) пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ платники, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання обов’язку щодо подання звітності, у тому числі передбаченої п. 46.2 ПКУ, за 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний (податковий) період), граничний термін подання якої припадає на період починаючи з 24.02.2022 до 01.06.2022, за І квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період), та звітності за лютий – травень 2022 року (для звітності, що подається за місячний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20.07.2022.

Звільнення від відповідальності не поширюється на річні податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з транспортного податку, з плати за землю, з єдиного податку четвертої групи, які подаються за поточний звітний період не пізніше 20 лютого поточного року.

Зазначений висновок базується на тому, що граничний термін подання податкової звітності за 2022 рік не припадає на період, визначений пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (з 24.02.2022 до 01.06.2022), а граничний термін подання податкової звітності за 2021 рік не припадає на період дії воєнного стану на території України, тому строки подання податкової звітності, визначені п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, не стосуються подання податкової звітності з таких податків за річний звітний період.

Отже, штрафні санкції, встановлені п. 120.1 ПКУ, застосовуються до платників у разі неподання або подання після 20.07.2022 податкової звітності з:

податку на прибуток, у т.ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу) – за 2021 рік;

податку на прибуток, у т.ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу), єдиного податку третьої групи (зі ставкою 3 або 5 відсотків), рентної плати, екологічного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору – за І квартал 2022 року;

податку на прибуток (у разі подання звітності відповідно до пп. 133.4.3 ПКУ), податку на додану вартість (далі – ПДВ), рентної плати, плати за землю (у разі подання щомісяця) – за лютий – травень 2022 року;

пп. 133.4.3 ПКУ), податку на додану вартість (далі – ПДВ), рентної плати, плати за землю (у разі подання щомісяця) – за лютий – травень 2022 року; податків і зборів/платежів за інші звітні періоди – пізніше строків, визначених Кодексом для подання податкової звітності з таких податків і зборів/платежів.

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