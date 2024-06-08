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Является ли предприятие плательщиком эконалога за размещение отходов, которые продаются как товар: разъяснение

14:42, 8 июня 2024
Поскольку предприятие осуществляет временное размещение отходов, относящихся к отдельным видам отходов как вторичное сырье, которые образовались в процессе их деятельности и продаются как товар или используются в собственном производстве, в т.ч. металлолом, то у него не возникают налоговые обязательства по экологическому налогу.
Является ли предприятие плательщиком эконалога за размещение отходов, которые продаются как товар: разъяснение
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Налоговики объяснили, является ли предприятие плательщиком эконалога за размещение отходов, которые продаются как товар.

Отмечается, что согласно пп. 240.1.3 НКУ основанием для определения предприятия плательщиком налога является осуществление таким субъектом размещения отходов собственного производства или отходов, полученных в рамках выполнения договоров о размещении отходов.

Не являются плательщиками экологического налога, которые размещают на собственных территориях (объектах) исключительно отходы как вторичное сырье.

Объектом и налогооблагаемой базой экологическим налогом являются, в частности, объемы и виды (классы) размещенных отходов, кроме объемов и видов (классов) отходов как вторичного сырья, которые размещаются на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйствования.

Поскольку предприятие осуществляет временное размещение отходов, относящихся к отдельным видам (классам) отходов как вторичное сырье, которые образовались в процессе их деятельности и продаются как товар или используются в собственном производстве, в т.ч. металлолом, то у него не возникают налоговые обязательства по экологическому налогу.

В то же время, субъекты хозяйствования, которые на основании полученных в установленном порядке разрешений осуществляют размещение отходов при других условиях (отходы не относятся к отдельным видам (классам) отходов как вторичное сырье), являются плательщиками экологического налога.

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