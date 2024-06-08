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Суд назначил максимальное наказание мужчине за уклонение от мобилизации

13:10, 8 июня 2024
Мужчина не хотел воевать и прикрывался родственниками, живущими на временно оккупированной территории Донецкой области.
Суд назначил максимальное наказание мужчине за уклонение от мобилизации
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Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание военнообязанному, уклонившемуся от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщает "Главком".

Мужчина из Донецкой области решительно уклонялся от мобилизации и пытался использовать своих родственников для защиты.

Как сообщает издание, в середине сентября сотрудники ТЦК вручили мужчине "боевую" повестку. Но он игнорировал вызов, невзирая на то, что не имел законного права на отсрочку.

Мужчина признал свою вину в суде, объяснив, что он не явился в пункт отправки для прохождения военной службы, из-за того, что намеревался посетить своих пожилых родителей, нуждающихся в постороннем уходе.

Он подчеркнул, что понимает важность своей гражданской обязанности, но отказывается и не будет служить.

"Во время допроса военнослужащий ТЦК рассказал: обвиняемый годен к службе, при этом заявил, что не пойдет воевать, потому что его близкие родственники живут в Донецкой области. И этот факт будет мешать военнообязанному находиться в рядах ВСУ", - информирует издание.

Суд пришел к выводу, что проживание отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его жены – на временно оккупированной территории, не является уважительной причиной, которая может оправдать мужчину от уклонения от мобилизации.

Суд распорядился заключить под стражу обвиняемого сразу после вынесения приговора.

Суд назначил максимальное наказание уклонисту в виде 5 лет за решеткой.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.

Также мы объясняли, за невыполнение каких-либо обязанностей может наступить административная или уголовная ответственность.

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