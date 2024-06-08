Суд назначил максимальное наказание мужчине за уклонение от мобилизации

Мужчина не хотел воевать и прикрывался родственниками, живущими на временно оккупированной территории Донецкой области.

Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание военнообязанному, уклонившемуся от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщает "Главком".

Мужчина из Донецкой области решительно уклонялся от мобилизации и пытался использовать своих родственников для защиты.

Как сообщает издание, в середине сентября сотрудники ТЦК вручили мужчине "боевую" повестку. Но он игнорировал вызов, невзирая на то, что не имел законного права на отсрочку.

Мужчина признал свою вину в суде, объяснив, что он не явился в пункт отправки для прохождения военной службы, из-за того, что намеревался посетить своих пожилых родителей, нуждающихся в постороннем уходе.

Он подчеркнул, что понимает важность своей гражданской обязанности, но отказывается и не будет служить.

"Во время допроса военнослужащий ТЦК рассказал: обвиняемый годен к службе, при этом заявил, что не пойдет воевать, потому что его близкие родственники живут в Донецкой области. И этот факт будет мешать военнообязанному находиться в рядах ВСУ", - информирует издание.

Суд пришел к выводу, что проживание отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его жены – на временно оккупированной территории, не является уважительной причиной, которая может оправдать мужчину от уклонения от мобилизации.

Суд распорядился заключить под стражу обвиняемого сразу после вынесения приговора.

Суд назначил максимальное наказание уклонисту в виде 5 лет за решеткой.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.

Также мы объясняли, за невыполнение каких-либо обязанностей может наступить административная или уголовная ответственность.

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