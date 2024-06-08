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Суд призначив максимальне покарання чоловіку за ухилення від мобілізації

13:10, 8 червня 2024
Чоловік не хотів воювати та прикривався родичами, які живуть на тимчасово окупованій території Донецькій області.
Суд призначив максимальне покарання чоловіку за ухилення від мобілізації
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Оболонський районний суд Києва призначив максимальне покарання військовозобов'язаному, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє "Главком" .

Чоловік з Донеччини рішуче ухилявся від мобілізації і намагався використати своїх родичів для захисту.

Як повідомляє видання, у середині вересня співробітники ТЦК вручили чоловіку "бойову" повістку. Але він ігнорував виклик, незважаючи на те, що не мав законного права на відстрочку.

Чоловік зізнався у своїй провині в суді, пояснивши, що він не з'явився до пункту відправки для проходження військової служби, через те, що мав намір відвідати своїх стареньких батьків, які потребують стороннього догляду.

Він підкреслив, що розуміє важливість свого громадянського обов'язку, але відмовляється і не буде служити.

"Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ", - інформує видання. 

Суд дійшов висновку, що проживання батька та бабусі обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини – на тимчасово окупованій території, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка від ухилення від мобілізації.

Суд призначив максимальне покарання ухилянту у вигляді 5 років за ґратами.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

Також  ми пояснювали, за невиконання яких обов’язків може настати адміністративна чи кримінальна відповідальність.

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