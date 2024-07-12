Термин «безупречное поведение» является абсолютной категорией и предполагает недостижимый идеал – Совет судей Украины

Совет судей не поддержал Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и предоставил целый список замечаний.

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Совет судей Украины 11 июля 2024 года сделал консультативное заключение относительно разработанных с участием представителей ВСП, ВККС, Совета судей и ГРД Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) и отметил, что не поддерживает предложенный проект.

Соответствующее консультативное заключение Совет судей принял 20 голосами членов ССУ, а еще один член ССУ, судья КАС ВС Владимир Кравчук, воздержался от голосования.

Как уже подробно сообщала «Судебно-юридическая газета», указанные Показатели фактически обобщают требования к судьям и кандидатам на должности судей, которые определены Законом «О судоустройстве и статусе судей», Кодексом судейской этики, Бангалорскими принципами поведения судей и практикой ВСП, ВККС и ГРД в кадровых и дисциплинарных вопросах.

Вместе с тем, проект Единых показателей содержит немалое количество абстрактных терминов и фактически устанавливает презумпцию виновности судьи при оценке его добропорядочности.

Среди прочего, претензии у Совета судей вызвали следующие положения:

Предложенное в Проекте понятие «средневзвешенная стоимость» (например, при оценке имущества судьи) не имеет какого-либо определения в законодательстве и правоприменительной практике. В то же время используется термин «рыночная стоимость имущества», являющийся информацией о стоимости соответствующего имущества на дату приобретения права собственности, владения или пользования или в соответствии с последней денежной оценкой имущества в денежной единице Украины.

В Проекте показателей разработчики не учли, что создали коллизию, поскольку первоначально указывается, что оценка судьи (кандидата на должность судьи) осуществляется с учетом правил этики, которые на человека распространялись раньше, однако ниже уже указывается, что соответствие судьи (кандидата на должность судьи) основывается на информации без временных и территориальных ограничений.

В ССУ отметили, что необходимо все же установить временные ограничения для оценки судьи (кандидата на должность судьи) на соответствие критериям добропорядочности, а также профессиональной этики, а также добавили, что большинство действующих судей уже прошли квалификационное оценивание или отбор по новой процедуре, и с точки зрения закона были признаны добропорядочными, следовательно, проверка таких судей на добропорядочность может проводиться только начиная с того момента, как они были признаны добропорядочными, а не повторно за предыдущие периоды.

Замечание вызвало и возможность использовать при проверке добропорядочности судей информации из анонимных источников. Дело в том, что согласно абзацу 2 части 6 статьи 73 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», «информация и материалы, полученные от анонимных источников, а также информация и материалы, источники, происхождения которых установить невозможно, субъектом оценки не рассматриваются».

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 8 Закона Украины «Об обращениях граждан», письменное обращение без указания места жительства, не подписанное автором (авторами), а также такое, по которому невозможно установить авторство, признается анонимным и рассмотрению не подлежит.

В пункте 7 Проекта определено, что судья (кандидат) не отвечает критериям добропорядочности и профессиональной этики, в том числе при наличии «обоснованного сомнения» в его соответствии хотя бы одному показателю. По мнению ССУ, применение критерия «обоснованного сомнения» слишком сурово, и не соответствует цели оценивания, при этом нарушается принцип пропорциональности, отсутствует дифференциация степени тяжести, что может привести к безосновательным выводам о несоответствии судьи (кандидата на должность судьи) критериям добропорядочности и профессиональной этики.

В ССУ отметили, что одним из показателей оценки добропорядочности и профессиональной этики Проектом определено соблюдение этических норм и безупречное поведение в профессиональной деятельности и личной жизни. По мнению ССУ, термин «безупречное» поведение не может быть применен как абсолютная категория, предусматривающая недостижимый идеал. Отсутствие вообще каких-либо недостатков в профессиональной деятельности и личной жизни (а именно такая ситуация предполагает термин «безупречное поведение») является недостижимым идеалом для человека. Следовательно, показатель в этой части подлежит исключению или замене термина «безупречное» на «надлежащее» поведение и т. д.

В ССУ считают, что из положений Проекта необходимо исключить ссылку на «очевидность здравомыслящего человека», поскольку данное понятие является оценочным и не основывается на конкретных критериях оценки, а лишь приведет к субъективному отношении такого человека к судье (кандидату на должность судьи), что очевидно недопустимо.

Утверждение, изложенное в последнем абзаце пункта 11 Проекта, о недопущении «поведения, которое с точки зрения обычного здравомыслящего человека может вызвать сомнения в таком поведении», в ССУ считают слишком субъективным и оценочным, что может привести к необоснованным поверхностным обвинениям в несоответствии лица указанным показателям.

В ССУ отметили, что в пункте 13.5 Проекта, на судью (кандидата) вообще возлагается ответственность за поведение других лиц, например, родственников.

7. Пункт 15.8 Проекта, по мнению ССУ, подлежит исключению, поскольку речь идет о том, что было бы неплохо, чтобы судьи принимали исключительно судебные решения «высокого качества», а также пытались сделать так, чтобы их решения все же выполнялись. «Принятие решений высокого качества» - нет ни одного законодательно определенного измерения этому показателю, кроме того соблюдение критерия качества при вынесении судебного решения не предусмотрено действующим законодательством Украины. Также ССУ обращает внимание на то, что судья не имеет процессуально определенных полномочий содействовать исполнению решений, поскольку действует в пределах конкретно определенных судебных процедур.

Кроме того, возникли замечания к необходимости введения таких терминов, которые могут характеризовать действия судьи, как «разумные границы» и «насущная необходимость», поскольку они, по заключению ССУ, являются оценочными, неконкретными, не определенными в законодательстве.

Учитывая вышеизложенное, Совет судей Украины не поддержал содержание предложенного Проекта Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) в данной редакции и отметил, что считает, что их принятие не будет способствовать надлежащей оценке судьи (кандидата на должность судьи) на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики.

С полным перечнем замечаний Совета судей можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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