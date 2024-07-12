Термін «бездоганна поведінка» є абсолютною категорією та передбачає недосягнений ідеал – РСУ

Рада суддів України 11 липня 2024 року надала консультативний висновок щодо розроблених за участю представників ВРП, ВККС, РСУ та ГРД Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та зазначила про те, що не підтримує запропонований Проект.
Відповідний консультативний висновок РСУ ухвалила 20 голосами членів Ради суддів, а ще один член РСУ, суддя КАС ВС Володимир Кравчук, утримався від голосування.
Як вже детально повідомляла «Судово-юридична газета», зазначені показники фактично є узагальненням вимог до суддів та кандидатів на посади суддів, які визначені Законом «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом суддівської етики, Бангалорськими принципами поведінки суддів та практикою ВРП, ВККС та ГРД з кадрових і дисциплінарних питань.
Разом з тим, проект Єдиних показників містить чималу кількість абстрактних визначень та фактично встановлює презумпцію винуватості судді під час оцінки його доброчесності.
Серед іншого, претензії у РСУ викликали наступні положення:
В РСУ зазначили, що необхідно все ж таки встановити часові обмеження для оцінки судді (кандидата на посаду судді) на відповідність критеріям доброчесності, а також професійної етики, а також додали, що більшість діючих суддів вже пройшли кваліфікаційне оцінювання або ж добір за новою процедурою, і з точку зору закону були визнані доброчесними, отже перевірка таких суддів на доброчесність може проводитись лише починаючи з того часу, як вони були визнані доброчесними, а не повторно за попередні періоди.
Крім того, у відповідності до положень статті 8 Закону України «Про звернення громадян», письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
В РСУ зазначили, що одним з показників для оцінки доброчесності та професійної етики Проектом визначено дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті. На думку РСУ, термін «бездоганна» поведінка не може бути застосований як такий, що є абсолютною категорією, та який передбачає недосягнений ідеал. Відсутність взагалі будь-яких недоліків у професійній діяльності та особистому житті (а саме таку ситуацію передбачає термін «бездоганна поведінка») є недосягненим ідеалом для людини. Відтак, показник в цій частині підлягає виключенню, або заміні терміну «бездоганна» на «належна» поведінка тощо.
Твердження, викладене в останньому абзаці пункту 11 Проекту, про недопущення «поведінки, яка з погляду звичайної розсудливої людини може викликати сумніви в такій поведінці», в РСУ вважають занадто суб’єктивним та оціночним, що може призвести до необґрунтованих поверхневих звинувачень у невідповідності особи вказаним показникам.
Враховуючи вищевикладене, Рада суддів України не підтримала зміст запропонованого Проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) в даній редакції та зазначила про те, що вважає, що їх прийняття не сприятиме належній оцінці судді (кандидата на посаду судді) на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики.
З повним переліком зауважень РСУ можна ознайомитися нижче.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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