Термін «бездоганна поведінка» є абсолютною категорією та передбачає недосягнений ідеал – РСУ

Рада суддів не підтримала Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді та надала цілий список зауважень.

Джерело фото - РСУ

Рада суддів України 11 липня 2024 року надала консультативний висновок щодо розроблених за участю представників ВРП, ВККС, РСУ та ГРД Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та зазначила про те, що не підтримує запропонований Проект.

Відповідний консультативний висновок РСУ ухвалила 20 голосами членів Ради суддів, а ще один член РСУ, суддя КАС ВС Володимир Кравчук, утримався від голосування.

Як вже детально повідомляла «Судово-юридична газета», зазначені показники фактично є узагальненням вимог до суддів та кандидатів на посади суддів, які визначені Законом «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом суддівської етики, Бангалорськими принципами поведінки суддів та практикою ВРП, ВККС та ГРД з кадрових і дисциплінарних питань.

Разом з тим, проект Єдиних показників містить чималу кількість абстрактних визначень та фактично встановлює презумпцію винуватості судді під час оцінки його доброчесності.

Серед іншого, претензії у РСУ викликали наступні положення:

Запропоноване у Проекті поняття «середньозважена вартість» (наприклад, при оцінці майна судді) не має якогось визначення в законодавстві та правозастосовній практиці. Натомість, наразі використовується термін «ринкова вартість майна», що є інформацією про вартість відповідного майна на дату набуття права власності, володіння чи користування або відповідно до останньої грошової оцінки майна у грошовій одиниці України.

У Проекті показників розробниками не враховано створену ними колізійність, оскільки спочатку вказується, що оцінка судді (кандидата на посаду судді) здійснюється з урахуванням правил етики, які на людину поширювалися раніше, проте нижче зазначається, що відповідність судді (кандидата на посаду судді) ґрунтується на інформації без часових і територіальних обмежень.

В РСУ зазначили, що необхідно все ж таки встановити часові обмеження для оцінки судді (кандидата на посаду судді) на відповідність критеріям доброчесності, а також професійної етики, а також додали, що більшість діючих суддів вже пройшли кваліфікаційне оцінювання або ж добір за новою процедурою, і з точку зору закону були визнані доброчесними, отже перевірка таких суддів на доброчесність може проводитись лише починаючи з того часу, як вони були визнані доброчесними, а не повторно за попередні періоди.

Зауваження викликала і можливість використовувати при перевірці доброчесності суддів інформацію з анонімних джерел. Справа в тому, що згідно до абзацу 2 частини 6 статті 73 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», «інформація та матеріали, отримані від анонімних джерел, а також інформація та матеріали, джерела походження яких встановити неможливо, суб’єктом оцінювання не розглядаються».

Крім того, у відповідності до положень статті 8 Закону України «Про звернення громадян», письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

В пункті 7 Проекту визначено, що суддя (кандидат) не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, у тому числі у разі наявності «обґрунтованого сумніву» в його відповідності хоча б одному показнику. На думку РСУ, застосування критерію «обґрунтованого сумніву» є занадто суворим, не відповідає меті оцінки, при цьому порушується принцип пропорційності, відсутня диференціація ступеня тяжкості, що може призвести до безпідставних висновків про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики.

В РСУ зазначили, що одним з показників для оцінки доброчесності та професійної етики Проектом визначено дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті. На думку РСУ, термін «бездоганна» поведінка не може бути застосований як такий, що є абсолютною категорією, та який передбачає недосягнений ідеал. Відсутність взагалі будь-яких недоліків у професійній діяльності та особистому житті (а саме таку ситуацію передбачає термін «бездоганна поведінка») є недосягненим ідеалом для людини. Відтак, показник в цій частині підлягає виключенню, або заміні терміну «бездоганна» на «належна» поведінка тощо.

В РСУ вважають, що з положень Проекту необхідно виключити посилання на «очевидність розсудливої людини», оскільки дане поняття є оціночним та не ґрунтується на конкретних критеріях оцінки, а лише слідуватиме в суб’єктивному ставленні такої людини до судді (кандидата на посаду судді), що очевидно є неприпустимим для об’єктивної оцінки.

Твердження, викладене в останньому абзаці пункту 11 Проекту, про недопущення «поведінки, яка з погляду звичайної розсудливої людини може викликати сумніви в такій поведінці», в РСУ вважають занадто суб’єктивним та оціночним, що може призвести до необґрунтованих поверхневих звинувачень у невідповідності особи вказаним показникам.

В РСУ зазначили, що в пункті 5 Проекту на суддю (кандидата) взагалі покладається відповідальність за поведінку інших осіб, наприклад, родичів, що є неприпустимим.

Пункт 15.8 Проекту, на думку РСУ, підлягає виключенню, оскільки там мова йде про те що, було б не погано, щоб судді ухвалювали виключно судові рішення «високої якості», а також намагалися зробити так, щоб їх рішення все ж виконувалися. «Ухвалення рішень високої якості» немає жодного законодавчо визначеного виміру, крім того, дотримання критерію якості при винесенні судового рішення не передбачено чинним законодавством України. Також РСУ звертає увагу на те, що суддя не має процесуально визначених повноважень сприяти виконанню рішень, оскільки діє в межах конкретно визначених судових процедур.

Крім того, виникли зауваження до необхідності запровадження таких термінів, які можуть характеризувати дії судді, як «розумні межі» та «нагальна потреба», оскільки вони, за висновком РСУ, є оціночними, неконкретними, не визначеними у законодавстві.

Враховуючи вищевикладене, Рада суддів України не підтримала зміст запропонованого Проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) в даній редакції та зазначила про те, що вважає, що їх прийняття не сприятиме належній оцінці судді (кандидата на посаду судді) на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

З повним переліком зауважень РСУ можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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