Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла у Британії

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Це стало відомо з його заяви, оприлюдненої у соціальних мережах.
Залужний вже вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, та очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.
«Продовжую служити Україні. Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства», – зазначив Залужний у своєму повідомленні.
Раніше Залужний завершив усі приготування та вирушив до Британії для виконання обов’язків посла.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 9 травня підписав Указ про призначення колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії
Раніше, Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.