Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла у Британії

За словами Залужного, головним пріоритетом його діяльності, як посла є перемога України.

Джерело фото: Facebook / Валерій Залужний

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Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Це стало відомо з його заяви, оприлюдненої у соціальних мережах.

Залужний вже вручив копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, та очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

«Продовжую служити Україні. Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства», – зазначив Залужний у своєму повідомленні.

Раніше Залужний завершив усі приготування та вирушив до Британії для виконання обов’язків посла.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 9 травня підписав Указ про призначення колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії

Раніше, Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я.

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