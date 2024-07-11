Эрдоган и Зеленский возобновляют работу над «зерновым соглашением»

Украина и Турция объявили о возобновлении сотрудничества по «зерновой сделке».

Источник фото: president.gov.ua

В Вашингтоне на полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По результатам переговоров, Тайип Эрдоган сообщил о начатом восстановлении "зерновой сделки", что является важным шагом в восстановлении экономических связей между двумя странами.

Пресс-служба канцелярии президента Турции и Telegram Владимира Зеленского подтвердили, что в ходе встречи обсуждались не только вопросы хода украинско-российской войны, но и региональные и глобальные аспекты.

"Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром. Президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", - заявили в канцелярии Эрдогана.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул инициативы Украины по возвращению крымских татар и подготовку конференции в Турции, посвященной продовольственной безопасности и свободе судоходства.

"Я заверил Президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу", - подытожил Зеленский.

Эта встреча стала важным шагом в сотрудничестве между Украиной и Турцией на международном уровне, в частности в контексте поддержки Украины в войне и экономических инициатив.

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