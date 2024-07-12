23 держави та ЄС на саміті НАТО підписали безпековий «Український компакт»: що він передбачає

Ukraine Compact ставить за мету «прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки».

У Вашингтоні під час саміту НАТО відбулася зустріч лідерів держав, які підписали з Україною безпекові угоди.

Лідери України, США, ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали «Український компакт» (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

Метою документа є «прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки». У ньому держави-підписанти зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами, а саме

1) Підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості

2) Прискорити зусилля з розбудови майбутніх ЗСУ

3) У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на росію економічних та інших штрафів.

Зазначається, що угода є відкритою для приєднання інших держав. І буде діяти паралельно з просуванням України до вступу в ЄС і НАТО.

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