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Джо Байден заявил, что смысла бить по Москве и Кремлю нет

09:04, 12 июля 2024
Джо Байден объяснил, почему не позволяет ВСУ бить вглубь россии американским оружием.
Джо Байден заявил, что смысла бить по Москве и Кремлю нет
Фото: Getty Images
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Президент США Джо Байден заявил, что в стране не видят необходимости ударов в глубь россии американским дальнобойным оружием. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, позволит ли Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов по военным объектам вглубь россии, Байден ответил, что военные США не видят целесообразности в этом.

«Мы разрешили использовать американское оружие в приграничных регионах россии. Должны ли мы ограничивать? Например, если бы Зеленский, а такого нет, имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело ли это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше использовать оружие, которое у него есть, оружие, которое мы ему предоставляем», – сказал Байден.

Он добавил, что США предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние, а также больше защитных возможностей.

«Наши военные, и я следую советам моего начальника штаба, а также министра обороны и наших сотрудников разведки, и мы каждый день решаем, что они должны, а что не должны делать, как далеко они могут зайти. И это логично», – сказал Байден.

Ранее Байден во время выступления ошибочно назвал Зеленского «президентом путиным».

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