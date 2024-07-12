Віктор Орбан провів із Дональдом Трампом зустріч «щодо миру» в Україні

Віктор Орбан відвідав маєток колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що провів зустріч із майбутнім кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час зустрічі вони обговорили «мирну місію» щодо України. Про це угорський прем'єр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Орбан побував у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, що назвав «наступною зупинкою своєї мирної місії».

«Зустріч із президентом Трампом щодо миру. Хороша новина: він це зробить!», – сказав Орбан.

Зі свого боку Трамп у мережі Truthsocial подякував Орбану та заявив, що мир має бути якнайшвидше.

«Дякую, Вікторе. Має бути мир, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися», – заявив Трамп.

Нагадаємо, що посли 27 країн Європейського Союзу у Брюсселі мали зібратися для обговорення поведінки та дій Угорщини, які особливо проявилися після початку її головування у Раді ЄС.

Також Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та рф.

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