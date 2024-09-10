В одній з київських квартир викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

У Києві викрито нарколабораторію: вилучено амфетамін на пів мільйона гривень.

Оперативники Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю та аналітиками кримінального аналізу припинили діяльність нарколабораторії, яка виготовляла амфетамін у Києві. Як повідомили в поліції, сімейна пара разом з двома спільниками обладнали лабораторію у власній квартирі та продавали готову продукцію під час особистих зустрічей за готівку.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили заборонені речовини на суму близько 500 000 гривень. Серед вилученого – лабораторне обладнання, прекурсори, близько пів кілограма амфетаміну, фенілнітропропен, канабіс, гроші та автомобіль, що використовувався для злочинної діяльності.

Поліцейські з'ясували, що фігуранти замовляли все необхідне обладнання та прекурсори через Інтернет і займалися збутом психотропної речовини серед обмеженого кола клієнтів. Вилучене заборонене обладнання та речовини, за оцінками, на чорному ринку можуть коштувати близько пів мільйона гривень.

Усіх підозрюваних затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а покарання за вчинене може сягати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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