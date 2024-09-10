Практика судов
  1. В Украине

В одной из киевских квартир разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

22:54, 10 сентября 2024
В Киеве разоблачена нарколаборатория: изъят амфетамин на полмиллиона гривен.
В одной из киевских квартир разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оперативники Шевченковского управления полиции совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью и аналитиками криминального анализа прекратили деятельность нарколаборатории, которая изготавливала амфетамин в Киеве. Как сообщили в полиции, семейная пара вместе с двумя сообщниками оборудовали лабораторию в собственной квартире и продавали готовую продукцию во время личных встреч за наличные.

Во время следственных действий правоохранители изъяли запрещенные вещества на сумму около 500 000 гривен. Среди изъятого - лабораторное оборудование, прекурсоры, около полкилограмма амфетамина, фенилнитропропен, каннабис, деньги и автомобиль, который использовался для преступной деятельности.

Полицейские выяснили, что фигуранты заказывали все необходимое оборудование и прекурсоры через Интернет и занимались сбытом психотропного вещества среди ограниченного круга клиентов. Изъятое запрещенное оборудование и вещества, по оценкам, на черном рынке могут стоить около полумиллиона гривен.

Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а наказание за совершенное может достигать до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов продлится до ноября

Быстро сформировать Службу дисциплинарных инспекторов пока не удается.

Принцип «воюй или работай» будет предусматривать четкое объяснение того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек – Шмыгаль

Судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, изменения будут вноситься в действующее постановление о бронировании, а критерии бронирования сделают прозрачными.

Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Эмиссии не будет, но не нужно делать трагедию из умеренной эмиссии во время войны – Денис Шмыгаль

Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная контролируемая эмиссия допускается – Денис Шмыгаль.

Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду