В одной из киевских квартир разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

В Киеве разоблачена нарколаборатория: изъят амфетамин на полмиллиона гривен.

Оперативники Шевченковского управления полиции совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью и аналитиками криминального анализа прекратили деятельность нарколаборатории, которая изготавливала амфетамин в Киеве. Как сообщили в полиции, семейная пара вместе с двумя сообщниками оборудовали лабораторию в собственной квартире и продавали готовую продукцию во время личных встреч за наличные.

Во время следственных действий правоохранители изъяли запрещенные вещества на сумму около 500 000 гривен. Среди изъятого - лабораторное оборудование, прекурсоры, около полкилограмма амфетамина, фенилнитропропен, каннабис, деньги и автомобиль, который использовался для преступной деятельности.

Полицейские выяснили, что фигуранты заказывали все необходимое оборудование и прекурсоры через Интернет и занимались сбытом психотропного вещества среди ограниченного круга клиентов. Изъятое запрещенное оборудование и вещества, по оценкам, на черном рынке могут стоить около полумиллиона гривен.

Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а наказание за совершенное может достигать до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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