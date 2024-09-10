Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

SpaceX успешно запустила частную миссию Polaris Dawn во главе с миллиардером Айзекманом, видео

17:04, 10 сентября 2024
Впервые в истории в рамках миссии выйдут в открытый космос непрофессиональные астронавты.
SpaceX успешно запустила частную миссию Polaris Dawn во главе с миллиардером Айзекманом, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 10 сентября, американская компания SpaceX запустила частную миссию Polaris Dawn, в рамках которой планируется первый в истории выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида, после чего обе ее ступени успешно отделились в соответствии с планом.

Руководителем миссии является миллиардер Джаред Айзекман, ставший одним из инвесторов программы Polaris. Кроме него на борту космического корабля находятся отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, ведущий инженер SpaceX по космическим операциям Анна Менон и специалист SpaceX по подготовке астронавтов Сара Гиллис.

В ходе пятидневной частной миссии ее участники отдалятся на расстояние 1400 км от Земли - столь далеко космонавты не отдалялись от Земли со времен полетов на Луну в рамках американской космической программы «Аполлон», завершенной в 1975 году.

Выход в открытый космос космических туристов запланирован на расстоянии около 700 км от Земли на третий день миссии, 12 сентября, и будет длиться около двух часов.

Также астронавты проведут 36 научных экспериментов, в частности, по воздействию космического полета и радиации в открытом космосе на здоровье человека. Кроме того, они протестируют лазерные коммуникационные технологии спутниковой системы Starlink.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заместителя председателя ВККС обвинили в травле сотрудника Секретариата Комиссии — в деле решил разобраться Высший совет правосудия

Начальник Юридического управления ВККС обвинила Алексея Омельяна в психологическом насилии и незаконных указаниях, но он все опровергает.

Суд обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава, поскольку он был мобилизован, несмотря на бронирование

Забронированный, но мобилизованный ТЦК мужчина подал в суд, чтобы его исключили из списков личного состава.

Апелляционный суд указал, что поскольку по заявлениям не были внесены сведения в ЕРДР, то лица не приобрели статус заявителей, но Верховный Суд решил иначе

Апелляционный суд считал, что орган досудебного расследования искусственно создал ситуацию с целью возбуждения уголовного дела – что решил Верховный Суд.

Замена адвоката не входит в перечень оснований, по которым суд апелляционной инстанции обязан повторно исследовать доказательства – Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, дальнейшая замена защитника не влечет повторное исследование доказательств.

Забронированному работнику «Укрпочты» пришлось обязывать ТЦК предоставить отсрочку через суд

Работник «Укрпочты» имел на руках приказ о бронировании, но после прохождения ВЛК ТЦК приказал ему явиться с вещами для отправки в воинскую часть.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду