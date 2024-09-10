Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Заседание Конкурсной комиссии 10 сентября 2024 года

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Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов 10 сентября 2024 года объявила список победителей конкурса.

Кто победил в конкурсе

Победителем конкурса (из 5 претендентов) на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов стала:

Недыбалюк Виктория Дмитриевна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда Инны Билоус. В прошлом Виктория Недыбалюк долгое время занималась адвокатской практикой.

Победителями конкурса на должности 24 дисциплинарных инспекторов стали 25 кандидатов (из 45 претендентов на должности, с которыми состоялись собеседования):

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду (претендувала на дві посади)

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Остапенко Тетяна Анатоліївна – пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща. До 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду. Чоловік кандидатки – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Бевзенко.

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія»

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Конкурсные чудеса

Вместе с тем, финальное решение Конкурсной комиссии оставляет ряд вопросов:

во-первых, Конкурсная комиссия предоставила Высшему совету правосудия список, который по количеству победителей полностью совпадает с количеством имеющихся вакансий заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных инспекторов. Фактически у Совета правосудия не будет особого выбора при рассмотрении рекомендаций – нужно либо назначать всех рекомендованных, либо Служба дисциплинарных инспекторов заработает в неполном составе.

во-вторых, во время собеседований некоторые из победителей конкурса на должности дисциплинарных инспекторов, одновременно участвовавшие в конкурсе на должность заместителя руководителя СДИ, прямо сообщили Конкурсной комиссии, что должность «рядового» дисциплинарного инспектора их не интересует. Таким образом, количество претендентов на должности дисциплинарных инспекторов может стать еще меньше.

в-третьих, сразу три победителя конкурса на должности дисциплинарных инспекторов прямо сейчас являются участниками конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Как сообщили в Конкурсной комиссии, конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов закончится в ноябре.

Автор: Вячеслав Хрипун

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