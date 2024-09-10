У Харкові жінка замовила вбивство ексчоловіка, а розрахуватись з кілером хотіла його квартирою

Харківʼянка вирішила замовити вбивство свого колишнього чоловіка з метою отримання у спадщину всієї нерухомості, що перебуває у його власності.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру жінці в організації готування умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та на замовлення.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у серпні харківʼянка вирішила замовити вбивство свого колишнього чоловіка з метою отримання у спадщину всієї нерухомості, що перебуває у його власності.

Підозрювана через знайомих підшукала кілера, передала йому дані та місце проживання у Харкові свого екскоханого. У якості «винагороди» вона пообіцяла переписати на виконавця одну з квартир.

Також жінка попросила кілера надіслати повідомлення «Давай познакомимся» у месенджері, що значитиме успішне виконання вбивства.

«Завдяки скоординованим діям правоохоронці попередили замовне вбивство. Було здійснено імітацію злочину. Кілер повідомив, що «зробив все за планом», - заявили у ОГП.

9 вересня підозрювану запросили правоохоронці, щоб повідомити про «смерть» колишнього чоловіка. При прокурорах та слідчих жінка почала плакати та «не могла повірити», що його вбили пострілом у голову з пістолета.

Проте ще більше жінка здивувалась, що після сліз правоохоронці затримали її та повідомили про підозру, зазначили у ОГП.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.