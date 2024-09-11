Укрпошта розіграє 50 тонометрів та небулайзерів серед клієнтів

Серед учасників розіграють вимірювачі артеріального тиску автоматичні, МВ-300I та небулайзери 2В Ultra Comfort.

Серед усіх клієнтів, які здійснять платіж від 200 грн у будь-якому поштовому відділенні Укрпошти та зареєструють ID-чек на офіційному сайті (тут), розіграють 50 тонометрів та 50 небулайзерів.

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.

Як зазначається, акція діє до 15 вересня. Серед умов – здійснити в період проведення акції будь–який платіж від 200 грн та зареєструватися на сторінці вебпорталу.

Переможців визначать рандомно, вони отримають смс-повідомлення і повідомлення у Viber. Також результати будуть розміщені на сайті.

Серед учасників розіграють вимірювачі артеріального тиску автоматичні, МВ-300I та небулайзери 2В Ultra Comfort.

Все, що важливо знати про акцію, можна переглянути на сайті Укрпошти.

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