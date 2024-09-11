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Укрпочта разыграет 50 тонометров и небулайзеров среди клиентов

07:18, 11 сентября 2024
Среди участников разыграют автоматические измерители артериального давления, МВ-300I и небулайзеры 2В Ultra Comfort.
Укрпочта разыграет 50 тонометров и небулайзеров среди клиентов
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Среди всех клиентов, которые совершат платеж от 200 грн в любом почтовом отделении Укрпочты и зарегистрируют ID-чек на официальном сайте (здесь), разыграют 50 тонометров и 50 небулайзеров.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Как отмечается, акция действует до 15 сентября. Среди условий – осуществить в период проведения акции любой платеж от 200 грн и зарегистрироваться на странице вебпортала.

Победителей определят рандомно, они получат смс-сообщения и сообщения в Viber. Также результаты будут размещены на сайте.

Среди участников разыграют автоматические измерители артериального давления, МВ-300I и небулайзеры 2В Ultra Comfort.

Все, что важно знать об акции, можно просмотреть на сайте Укрпочты.

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