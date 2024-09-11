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Подписан закон о проверках представителями ЕС любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС

07:50, 11 сентября 2024
В соответствии с новым законом, расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС.
Подписан закон о проверках представителями ЕС любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС
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Представители ЕС смогут проводить технические, научные, финансовые и другие виды осмотра и аудита в помещении любого физического лица, которое проживает в Украине и управляет средствами ЕС, участвует в их использовании или пользуется ими, или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС, а также любой третьей стороны, привлеченной к использованию средств ЕС, проживающей или созданной в Украине. Такие обзоры и аудиты могут проводить представители учреждений и органов ЕС, включая Еврокомиссию и Европейский суд аудиторов или другие лица, уполномоченные Еврокомиссией.

Соответствующие нормы предусматривает подписанный Президентом закон 3904-IX «О ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, с другой стороны, об участии Украины в программе Союза по борьбе с мошенничеством» (законопроект 0281).

Также в соответствии со статьей 1 приложения II соглашения представители учреждений и органов ЕС должны иметь надлежащий доступ к местам, работам и документам, как в электронной, так и в письменной форме и всей информации, необходимой для проведения таких аудитов. Украина не должна препятствовать доступу к помещениям и въезду в Украину представителям и другим уполномоченным лицам.

Следует отметить, что данное соглашение также определяет, что Еврокомиссия и Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF) уполномочены на проведение административных расследований, включая выездные проверки и инспекции на территории Украины.

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС, а также любой третьей стороны, привлеченной к использованию средств ЕС, проживающей или созданной в Украине.

Выездные проверки и инспекции готовятся и проводятся Еврокомиссией в сотрудничестве с компетентным органом Украины, уполномоченным Правительством.

Независимо от применения уголовного законодательства Украины, Еврокомиссия может налагать административные меры и санкции на юридических или физических лиц Украины, участвующих в реализации Программы или деятельности в соответствии с законодательством ЕС.

Решения, принятые Еврокомиссией о наложении штрафов на юридических или физических лиц, не представляющих государство в связи с какими-либо требованиями, связанными с программой ЕС по борьбе с мошенничеством, подлежат принудительному исполнению в Украине.

Еврокомиссия имеет право сообщать о решениях, подлежащих исполнению, непосредственно физическим и юридическим лицам, проживающим или созданным в Украине.

Если физическое или юридическое лицо или третье лицо сопротивляется проведению проверки или инспекции, государственные органы Украины должны помочь в их проведении, в том числе путем принятия мер с целью сохранения доказательств.

При этом присоединение и дальнейшее участие Украины в Программе предусматривает необходимость уплаты Украиной финансового взноса в указанную программу ЕС и финансовое участие в покрытии связанных с ней расходов на управление, реализацию и операционных расходов (статья 3 Соглашения).

Финансовый взнос состоит из суммы операционного взноса и взноса. Он будет иметь форму ежегодного платежа не позднее мая. Операционный взнос осуществляется на основе базового взноса, определяемого как соотношение ВВП Украины в рыночных ценах к ВВП ЕС в рыночных ценах. ВВП определяется спецслужбами Еврокомиссии на основе статистических данных.

Также установлено, что любая задержка с уплатой финансового взноса является основанием для уплаты Украиной процентов по просроченной задолженности с даты наступления срока платежа.

Однако, с учетом продолжающейся вооруженной агрессии Соглашение содержит Протокол о приостановлении Украиной уплаты финансового взноса в бюджет ЕС.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает другое, ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Ниже приводим текст Соглашения.

Автор: Наталя Мамченко 

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