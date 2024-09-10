В Киеве конфликт мужчин возле озера закончился резней

Возле столичного озера произошла резня.

В Киеве стражи порядка задержали и сообщили о подозрении мужчине, который во время конфликта чуть не зарезал оппонента.

Как сообщила столичная полиция, во время конфликта между мужчинами началась потасовка, в результате которой фигурант достал из кармана нож и ударил 37-летнего пострадавшего в живот.

Мужчина сообщил врачам, что ранение получил во время драки с неизвестным у озера на улице Вышгородской.

Правоохранители выяснили, что на летней площадке между двумя отдыхающими возник конфликт.

«Впоследствии, два человека из разных компаний начали потасовку, в ходе которой фигурант достал из кармана нож и ударил пострадавшего в живот. Медики госпитализировали мужчину, а оперативники в ходе розыскных мероприятий задержали 48-летнего местного жителя», - заявили в полиции.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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