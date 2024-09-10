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В Хмельницкой области директор коммунального предприятия погорел на взятке

23:34, 10 сентября 2024
Чиновник требовал «откат» за содействии в выигрыше тендера.
В Хмельницкой области директор коммунального предприятия погорел на взятке
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В Хмельницкой области сотрудники полиции разоблачили на взятке в крупном размере директора одного из коммунальных предприятий. Чиновник требовал «откат» при содействии в выигрыше тендера на поставку трансформаторной подстанции для нужд коммунальных заведений территориального общества, передает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

44-летний мужчина, злоупотребляя служебным положением с целью личного незаконного обогащения, требовал неправомерную выгоду от субъекта предпринимательской деятельности области в размере 65 тысяч гривен, что составляет 10% так называемого отката от общей стоимости договора. В обмен он пообещал не создавать искусственных препятствий, не изменять технические условия и содействовать предпринимателю в выигрыше тендера.

По результатам проведения досудебного расследования и комплекса оперативных мероприятий правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.

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