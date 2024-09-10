На Хмельниччині директор комунального підприємства погорів на хабарі

Посадовець вимагав «відкат» за сприяння у виграші тендеру.

На Хмельниччині працівники поліції викрили на хабарі у великому розмірі директора одного з комунальних підприємств. Посадовець вимагав «відкат» за сприяння у виграші тендеру на постачання трансформаторної підстанції для потреб комунальних закладів територіальної громади, передає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

44-річний чоловік, зловживаючи службовим становищем з метою особистого незаконного збагачення, вимагав неправомірну вигоду від суб’єкта підприємницької діяльності області в розмірі 65 тисяч гривень, що становить 10% так званого «відкату» від загальної вартості договору. В обмін він пообіцяв не створювати штучних перешкод, не змінювати технічних умов та сприяти підприємцю у виграші тендеру.

За результатами проведення досудового розслідування та комплексу оперативних заходів, правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

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