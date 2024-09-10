Україна має дефіцит бюджету, бо партнери прогнозували, що війна закінчиться влітку – Шмигаль

Прем'єр пояснив, що коли планували бюджет-2024 спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було те, що війна закінчиться до літа.

Дефіцит коштів для Сил оборони в Україні виник через те, що під час спільного з Міжнародним валютним фондом (МВФ) планування бюджету на 2024 рік враховувався прогноз закінчення війни влітку цього ж року. Відповідно, у бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій у Збройних Силах. Це потребує більшого фінансування. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

За словами Шмигаля, дефіцит у 500 млрд грн Уряд сподівається закрити завдяки перевиконанню плану по податках і платежах цього року, економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку.

«Цифра у 500 млрд грн, яка озвучена і подана, – це той дефіцит військового бюджету, який нам потрібно профінансувати до кінця року. Партнери не дають коштів на Збройні Сили, ми маємо фінансувати це самостійно. І ми находимо ресурси та фінансові інструменти для цього», – сказав Шмигаль.

Так, сьогодні в Україні спостерігається перевиконання плану по збору податків і платежів до бюджету. На сьогодні, за словами Шмигаля, вже йдеться про 75 млрд грн.

«Власне, це перша цеглинка, яка формує ці 500 мільярдів. Друга частинка – це наша економія на обслуговуванні зовнішнього боргу цього року. Завдяки проведеним перемовинам і досягнутим домовленостям, ми зекономили 64 млрд гривень», – сказав Прем’єр-міністр.

Ще одним джерелом покриття дефіциту бюджету є внутрішні запозичення на ринку, які заплановані на рівні 220 млрд грн.

«Зараз в процесі перемовини з нашими банками, які мають більший ресурс ліквідності і готові позичити державі трошки більше», – підкреслив Шмигаль.

Крім того, він згадав про пропозицію із збільшення військового збору. А також про те, що на наступний рік Україна розраховує отримати доступ до $50 млрд заморожених російських активів, які слугуватимуть своєрідною подушкою безпеки для фінансування дефіциту бюджету.

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