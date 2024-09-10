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Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів триватиме до листопада

18:06, 10 вересня 2024
Швидко сформувати Службу дисциплінарних інспекторів поки що не вдається.
Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів триватиме до листопада
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Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів 10 вересня повідомила, що конкурс на посаду керівника СДІ буде тривати до листопада.

Як зазначила голова Конкурсної комісії Реда Мольєне, співбесіди з претендентами на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів орієнтовно відбудуться 12-14 листопада 2024 року.

Таким чином, у вересні-жовтні кандидати мають скласти тестування на виявлення когнітивних навичок, виконати ситуаційні (практичні) завдання та пройти спеціальну перевірку.

Нагадаємо, що 10 вересня Конкурсна комісія визначила переможця конкурсу на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а також 25 переможців на посади дисциплінарних інспекторів.

Перший конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, як розповідала «Судово-юридична газета», закінчився невдало.

Під час другого конкурсу на посаду керівника СДІ претендують 23 кандидати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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