У Харкові затримали адвоката, який за $7400 організував втечу ухилянтів за кордон — прокуратура

Правоохоронці затримали адвоката у його офісі в Харкові.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру адвокату в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що адвокат налагодив схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До ділка приходили клієнти з метою отримання адвокатської консультації щодо законної можливості перетину державного кордону України.

«Проте легальних способів адвокат уникав, а заробляв на злочинному плані чималі гроші. За втечу з України фігурант оголошував суму у розмірі 7400 доларів США з одного клієнта», - заявили у прокуратурі.

За «схемою» адвоката ухилянти мали поїхати до м. Вінниця, де їх зустрічали «потрібні люди», які вже у подальшому супроводжували чоловіків. У цей час адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України.

Правоохоронці затримали ділка у його адвокатському офісі у Харкові. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, додали у прокуратурі.

Наразі встановлюються всі учасники «схеми» та інші епізоди злочинної діяльності адвоката, слідство триває.

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