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В Харькове задержали адвоката, который за $7400 организовал побег уклонистов за границу — прокуратура

07:00, 11 сентября 2024
Правоохранители задержали адвоката в его офисе в Харькове.
В Харькове задержали адвоката, который за $7400 организовал побег уклонистов за границу — прокуратура
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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении адвокату в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению советами, указаниями, совершенном по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что адвокат наладил схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу. К дельцу приходили клиенты с целью получения адвокатской консультации по законной возможности пересечения государственной границы Украины.

«Однако легальных способов адвокат избегал, а зарабатывал на преступном плане немалые деньги. За побег из Украины фигурант объявлял сумму в размере 7400 долларов США с одного клиента», – заявили в прокуратуре.

По «схеме» адвоката уклонисты должны были поехать в г. Винница, где их встречали «нужные люди», которые уже в дальнейшем сопровождали мужчин. В это время адвокат готовил пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Правоохранители задержали дельца в его адвокатском офисе в Харькове. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются все участники «схемы» и другие эпизоды преступной деятельности адвоката, следствие продолжается.

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