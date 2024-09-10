Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов продлится до ноября

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов 10 сентября сообщила, что конкурс на должность руководителя СДИ продлится до ноября.
Как отметила председатель Конкурсной комиссии Реда Мольене, собеседования с претендентами на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов ориентировочно пройдут 12-14 ноября 2024 года.
Таким образом, в сентябре-октябре кандидаты должны сдать тестирование на выявление когнитивных навыков, выполнить ситуационные (практические) задания и пройти специальную проверку.
Напомним, что 10 сентября Конкурсная комиссия определила победителя конкурса на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а также 25 победителей на должности дисциплинарных инспекторов.
Первый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», закончился неудачно.
Во время второго конкурса на должность руководителя СДИ претендуют 23 кандидата.
Автор: Вячеслав Хрипун
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