Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов продлится до ноября

Быстро сформировать Службу дисциплинарных инспекторов пока не удается.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов 10 сентября сообщила, что конкурс на должность руководителя СДИ продлится до ноября.

Как отметила председатель Конкурсной комиссии Реда Мольене, собеседования с претендентами на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов ориентировочно пройдут 12-14 ноября 2024 года.

Таким образом, в сентябре-октябре кандидаты должны сдать тестирование на выявление когнитивных навыков, выполнить ситуационные (практические) задания и пройти специальную проверку.

Напомним, что 10 сентября Конкурсная комиссия определила победителя конкурса на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а также 25 победителей на должности дисциплинарных инспекторов.

Первый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», закончился неудачно.

Во время второго конкурса на должность руководителя СДИ претендуют 23 кандидата.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.