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У Украины есть дефицит бюджета, потому что партнеры прогнозировали, что война закончится летом – Шмыгаль

18:13, 10 сентября 2024
Премьер объяснил, что когда планировали бюджет-2024 совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было то, что война закончится к лету.
У Украины есть дефицит бюджета, потому что партнеры прогнозировали, что война закончится летом – Шмыгаль
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Дефицит средств для Сил обороны в Украине возник из-за того, что во время совместного с Международным валютным фондом (МВФ) планирования бюджета на 2024 год учитывался прогноз окончания войны летом этого же года. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы такими, какими они сейчас есть. Но у нас идет мобилизация, дозаполнение вакансий в Вооруженных Силах. Это требует большего финансирования. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

По словам Шмыгаля, дефицит в 500 млрд грн Правительство надеется закрыть благодаря перевыполнению плана по налогам и платежам в этом году, экономии на обслуживании внешнего долга и заимствованиям на внутреннем рынке.

«Цифра в 500 млрд грн, которая озвучена и представлена, – это тот дефицит военного бюджета, который нам нужно профинансировать до конца года. Партнеры не дают средств на Вооруженные Силы, мы должны финансировать это самостоятельно. И мы находим ресурсы и финансовые инструменты для этого», – сказал Шмыгаль.

Так, сегодня в Украине наблюдается перевыполнение плана по сбору налогов и платежей в бюджет. На сегодняшний день, по словам Шмыгаля, речь уже идет о 75 млрд грн.

«Собственно, это первый кирпич, который формирует эти 500 миллиардов. Вторая часть – это наша экономия на обслуживании внешнего долга в этом году. Благодаря проведенным переговорам и достигнутым договоренностям мы сэкономили 64 млрд гривен», – сказал Премьер-министр.

Еще одним источником покрытия дефицита бюджета есть внутренние заимствования на рынке, которые запланированы на уровне 220 млрд грн.

«Сейчас в процессе переговоры с нашими банками, которые имеют больший ресурс ликвидности и готовы одолжить государству немного больше», – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, он упомянул о предложении по увеличению военного сбора. А также о том, что на следующий год Украина рассчитывает получить доступ к 50 млрд долларов замороженных российских активов, которые будут служить своеобразной подушкой безопасности для финансирования дефицита бюджета.

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