У Києві конфлікт чоловіків біля озера закінчився різаниною

Біля столичного озера сталася різанина.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який під час конфлікту ледь не зарізав опонента.

Як повідомила столична поліція, під час конфлікту між чоловіками розпочалась бійка, у результаті якої фігурант дістав з кишені ніж та вдарив 37-річного потерпілого у живіт.

Чоловік повідомив лікарям, що поранення отримав під час бійки із невідомим біля озера на вулиці Вишгородській.

Правоохоронці з’ясували, що на літньому майданчику між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт.

«Згодом, два чоловіки з різних компаній розпочали бійку, у ході якої фігурант дістав з кишені ніж та вдарив потерпілого у живіт. Медики госпіталізували чоловіка, а оперативники у ході розшукових заходів затримали 48-річного місцевого мешканця», - заявили у поліції.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.