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Заявление представителя Киевводоканала относительно качества воды в Десне – самый пессимистический сценарий

19:03, 10 сентября 2024
Там заявили, что их представитель озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого в настоящее время низкая.
Заявление представителя Киевводоканала относительно качества воды в Десне – самый пессимистический сценарий
Источник фото: Freepik
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В Киевводоканале сообщили, что заявление их представителя об ухудшении качества воды в Десне и о том, как это может повлиять на водоснабжение Киева – это самый пессимистический сценарий.

Там подчеркивают, что ситуация является контролируемой, а качество воды, которая подается в дома киевлян, соответствует всем установленным нормам.

«Хотим подчеркнуть, что представитель Киевводоканала в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого в настоящее время низкая. Вместе с тем, Киевводоканал готов к возможным вызовам и заблаговременно принимает все меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение», - заявили в водоканале.

Лаборатория Киевводоканала регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции. Кроме того, специалисты уезжают для отбора проб в контрольных точках в Черниговской области, чтобы оперативно отслеживать ситуацию.

«В случае ухудшения показателей качества воды в Десне будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, который эффективно устраняет органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и применима в будущих чрезвычайных случаях», - рассказали в Киевводоканале.

Также, рассказывают в водно-коммунальном предприятии, в месте водозабора установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды, тем самым повышая эффективность защиты от загрязнений.

В свою очередь глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что если в какой-то степени загрязнение дойдет до водозаборов Киева, то водоочистные сооружения водоканалов справятся с ним. Также она отмечает, что рассматривается вопрос установки и дополнительных сооружений насыщения кислородом.

По данным Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики Минздрава, на сегодняшний день качество воды реки Десна в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится на уровне значений, характерных для этого периода, а превышений химических или высокотоксичных компонентов не обнаружили.

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