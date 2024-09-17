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Верховна Рада підтримала законопроект, який дозволяє приймати на військову службу іноземців та осіб без громадянства

15:20, 17 вересня 2024
Парламент прийняв за основу законопроект щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії.
Верховна Рада підтримала законопроект, який дозволяє приймати на військову службу іноземців та осіб без громадянства
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Верховна Рада 17 вересня прийняла за основу законопроект щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії України 12023. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Законопроект підтримали 278 депутатів.

Документ передбачає:

-  можливість підписувати контракти та проходити військову службу на посадах офіцерського складу у ЗСУ та Нацгвардії  іноземцями та особами без громадянства .

- в’їзд та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу, здійснюється за паспортом. Також проживання на території України таких осіб  підтверджується  військово-обліковим документом Міноборони.

- іноземці та особи без громадянства мають пройти спеціальну перевірку щодо законності перебування на території України. Згідно проекту, проводити її має новостворений центр рекрутингу.

На думку авторів проекту, це дозволить розширити долучення  іноземців до  ЗСУ, особливо мова йде про досвідчених бійців і офіцерів.

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