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Сколько времени может длиться испытательный срок при принятии на работу

22:37, 17 сентября 2024
К испытательному сроку не относят дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины.
Сколько времени может длиться испытательный срок при принятии на работу
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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда разъяснили, сколько времени может длиться испытательный срок при принятии на работу

Испытательный срок при принятии на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать 3 месяцев, причем в него не относят дни, когда работник фактически не работал, независимо от причины.

Соответствующие нормы прописаны в статье 27 Кодекса о работе Украины.

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