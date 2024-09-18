За $13 000 уклонист выбрал «лежачий плацкарт» в багажнике на пути в Румынию

Пограничники обнаружили нелегального пассажира в багажнике на пути в Румынию.

Пограничники остановили легковой автомобиль недалеко от границы, где обнаружили необычного пассажира. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, во время проверки авто, в котором на первый взгляд водитель просто подвозил двух пассажиров - парня и девушку, в багажнике обнаружили еще одного «пассажира».

Мужчина заплатил водителю $13 000 за «услугу», поскольку тот обещал не только подвезти, но и помочь пересечь границу с Румынией. Несмотря на то, что путешествие в багажнике было далеко от комфортного, нарушитель согласился на такие условия.

Водителя ждет уголовная ответственность, а пассажира - административное наказание. Следствие также устанавливает возможную причастность других пассажиров авто к этой попытке незаконного пересечения границы.

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